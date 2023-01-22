Російські окупанти здійснюють певні спроби покращити своє тактичне положення.

На Запорізькому напрямку у російських загарбників наразі немає достатніх сил і здатності йти у повномасштабний наступ.

Про це сказав керівник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону. За його словами, ситуація залишається стабільною, але складною, бо ворог продовжує обстріли цивільних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури.

"Що стосується накопичення сил (російських окупантів - УНІАН), можна сказати, що дійсно здійснюються певні посилення на окремих напрямках. Так, у цілому угрупування противника на Запорізькому напрямку було доволі посилено у порівнянні з нещодавнім часом. Разом з тим, казати про створення якогось потужного угрупування, здатного на повномасштабний наступ, не можна", - сказав Єрін.

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За його словами, "на даний час ворог здійснює невеликим групами певні спроби покращити своє тактичне положення".

Як зазначив Єрін, подекуди окупантам вдавалося просуватися, але всі такі спроби були зупинені. "Ворог змушений був відступити... На даний час, положення наших військ не змінилося", - додав він.

Він уточнив, що російські окупанти наразі не мають достатніх сил для повномасштабного наступу, але, скоріше за все, противник буде здійснювати спроби просування невеличкими групами з метою покращення свого тактичного положення на окремих ділянках фронту.

"Також це створить певне напруження на Запорізькому напрямку, що унеможливить перекидання наших військ на більш загрозливі напрямки. Це теж ми маємо враховувати. Але разом з тим, відкидати можливість посилення військового угрупування противника і здійснення більш активних дій - ми цього не виключаємо. Тому, готуємось до будь-якого розвитку подій, і готові дати відсіч ворогу", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку російські окупанти малими групами до 10 осіб штурмують українські позиції. На окремих напрямках противник мав певні часткові успіхи, але на даний час всі позиції відновлені, противник відкинутий на попередні свої позиції.

Тим часом, Генштаб Збройних сил України потролив росіян за інформацію про нібито "успіхи" РФ на Запорізькому напрямку, показавши відео знищеної техніки росіян. У Генштабі зазначили, що поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, українські воїни спокійно та впевнено знищують ворожу техніку та живу силу й займають позиції супротивника.

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