Аналітики навели слова російських пропаганістів, деякі з них вже не хочуть підігравати і брехати про успіхи армії РФ.

Росія зазнає поразки і всі заяви про те, що окупанти нібито досягли успіхів у Запорізької області, є брехнею. Рашисти вирішили відвернути увагу від своїх невдач під Бахмутом, а тому намагаються говорити про якісь "перемоги".

"Російські сили, ймовірно, провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області за останні 72 години. Російські сили не домоглися будь-яких підтверджених територіальних завоювань, незважаючи на безперервні заяви одного російського окупаційного чиновника", - зазначено в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики також навели інформацію від Генштабу України, який раніше заявив про спроби РФ вести наступальну компанію в районі Малих Щербаків. У Міноборони країни-агресора 22 січня заявляли, що підрозділи Східного військового округу (ВВО) нібито захопили більш вигідні позиції в Запорізькій області.

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Аналітики згадали колаборанта Володимира Рогова, який продовжує говорити про так звані успіхи армії РФ. Раніше він вже стверджував, що російські війська захопили кілька населених пунктів у Запорізькій області, що вони захопили Кам'янське (приблизно в 30 км на південь від міста Запоріжжя на березі Дніпра). Вчора, 23 січня, Рогов знову заявив, що 20 січня рашисти нібито захопили Малі Щербаки, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Білогір'я.

"Російські джерела спростовують твердження Рогова, вказуючи на те, що станом на 23 січня російські війська, ймовірно, не займали територію на лінії фронту в Запоріжжі. У відкритих джерелах немає доказів, що підтверджують твердження Рогова. Наявні Візуальні свідчення з геолокацією за період з 21 по 22 січня показують, що російські підрозділи розміром із загін билися в полях приблизно в 2-3 км на південь від Новоданилівки і Малих Щербаків", - відзначили в ISW.

Також аналітики навели слова російських пропагандистів, деякі з них вже не хочуть підігравати і брехати про успіхи армії РФ. Один блогер повідомляв, що захисники України утримують лінію оборони біля Малих Щербаків, Щербаків, Новоандріївки та Новоданилівки. Крім цього, інші російські пропагандисти також спростували слова Рогова. Рашисти на Запорізькому напрямку не наступають, а обороняються.

"Рогов може просувати розповідь про свої тактичні успіхи в Запорізькій області, щоб створити позитивні наративи і відвернути росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті. . Багато російських блогерів перебільшували значення Соледара і стверджували, що тактичний наступ російських військ у Соледарі віщував оточення Бахмута російськими військами... Невідповідність між високими очікуваннями, покладеними російськими інформаційними операціями на Бахмут, і нездатністю російських військ швидко їх реалізувати являє собою поточну вразливість в російському інформаційному просторі, яку Рогов, можливо, намагається приховати.",- зазначили в ISW.

Поразки РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою окупації всієї Донецької області. Однак вони зазнають поразок, стрімко втрачаючи живу силу. На тлі цього кореспондент Пентагону розповів, що США бачать успіхи українських воїнів під Кремінною. Високопоставлений військовий чиновник заявив, що контрнаступи приносять результати.

За словами Зеленського, битва за Донбас і південь триває, Україна знає, як відповідати ворогові. Однак в РФ все одно намагаються досягти хоча б якогось успіху, закидаючи фронт "гарматним м'ясом". Як зазначили в CNN, РФ направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, але це не допомогло.

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