Відомо, що трьох людей госпіталізували.

У тимчасово окупованому Бердянську злетіла у повітря автівка з російською реєстрацією. За попередніми даними, у ній перебувала зрадниця із забороненої ОПЗЖ Валентина Мамай.

Як повідомляє Телеграм-канал "Гнила черешня", автівка вибухнула поблизу 5 школи Бердянська на вулиці Руденка. Автомобіль нібито належить екс-депутатці міської ради від ОПЗЖ Валентині Мамай.

Зрадниця співпрацювала з росіянами майже з першого дня вторгнення, видавала окупантам ветеранів та бійців АТО/ООС.

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Наразі Мамай керує бердянською службою захисту тварин. Будівля служби також розташована на вулиці Руденка. За попередньою інформацією, Мамай та двох пасажирів авто після вибуху госпіталізовано.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" зазначив, що чекає підтвердження інформації про підрив автівки бердянської колаборантки.

"Але всі зрадники та пособники російських окупантів повинні знати. Вирок у вас один", - зазначив "Штірліц".

Що відбувається в Запорізькій області

Впродовж останніх місяців росіяни посилювали свої війська на цьому напрямку. Так, в Мелітополь прибули "кадирівці". На тлі почастішання атак окупаційна "адміністрація" почала з особливою силою полювати на учасників українських підпільників.

В українській розвідці повідомляли, що РФ може почати новий наступ в Запорізькій області. Збільшення інтенсивності боїв очікують між весною і влітку, так як армії РФ непросто перекидати війська.

Нещодавно у Бердянську прогримів потужний вибух. В результаті інциденту одна людина загинула - це один з головних колаборантів.

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