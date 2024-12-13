Окупанти просуваються на Донеччині найшвидшими темпами з 2022 року, захоплюючи сотні квадратних кілометрів території щомісяця.

Російські окупаційні війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ у Донецькій області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що Сили оборони ведуть там жорсткі бої, і що для зміцнення української оборони доведеться приймати "нестандартні рішення".

Хоча Сирський не уточнив, яких саме заходів може бути вжито, його тривожна заява підкреслила погіршення ситуації навколо Покровська – ключового залізничного та автомобільного вузла для української армії. Про це пише The New York Times.

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ з флангу. Протягом останніх днів ворог просунувся на південь від міста. Зараз він перебуває менше ніж за три милі (біля 4,8 км, – УНІАН) до його околиць.

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Крім того, росіяни неухильно просуваються через села і селища на кілька десятків кілометрів на південь, створюючи загрозу захоплення двох останніх українських опорних пунктів в південній частині Донецької області.

"Москва просувається на Донеччині найшвидшими темпами з 2022 року, захоплюючи сотні квадратних миль щомісяця, використовуючи свою перевагу в живій силі, прориваючись через українські позиції, ослаблені нестачею військ. Аналітики кажуть, що Кремль намагається забезпечити якомога більше територіальних здобутків до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду наступного місяця і почне наполягати на мирних переговорах на умовах, які, ймовірно, будуть визначатися статусом кожної зі сторін на полі бою", – мовиться у матеріалі.

Військовий аналітик фінської Black Bird Group Еміль Кастехелмі каже, що з вересня по листопад Росія захопила понад 600 квадратних миль (біля 1554 квадратних кілометрів, – УНІАН) української території. Ця цифра приблизно вдвічі перевищує розмір Нью-Йорка. До того ж, майже вся ця захоплена територія – в Донецькій області.

За словами аналітика, навіть попри великі втрати армії РФ, темпи просування російських окупаційних військ прискорюються з кожним місяцем. Кастехелмі прогнозує, що Росія може окупувати ще 200-300 квадратних миль (517-777 квадратних кілометрів) української землі до кінця поточного року.

Нещодавнє просування російських військ під Покровськом відповідає стратегії, яку давно прогнозували військові аналітики: обійти основні оборонні лінії міста – окопи, бункери і протитанкові рови – і натомість обійти його з півдня через більш відкриту місцевість.

Поки незрозуміло, якими будуть анонсовані головнокомандувачем Сирським "нестандартні рішення" для посилення українських військ. Голова неурядової дослідницької групи "Український центр безпеки і співробітництва" Сергій Кузан каже, що український командувач має досвід проведення несподіваних наступальних операцій, таких як у Харківській області в 2022 році та в Курській області цього літа.

"Говорячи про нестандартні рішення, в тому числі на Покровському напрямку, ми згадуємо ці два приклади і розуміємо, що це підхід Сирського", – пояснив він.

Видання нагадує, що Покровськ, довоєнне населення якого становило близько 60 000 осіб, знаходиться на ключовій дорозі, що з'єднує кілька міст. Ці населені пункти утворюють оборонну дугу, що захищає ту частину Донецької області, яка все ще перебуває під контролем України. Крім того, це останнє велике місто у центральній частині Донеччини, що контролюється Україною.

"У поєднанні з можливим падінням Курахового і Великої Новосілки, двох українських опорних пунктів на півдні, захоплення Покровська може прокласти шлях до повного захоплення Росією південної частини Донецької області. Це також може відкрити шлях для нових атак на сусідню Дніпропетровську область", – пише NYT.

Водночас український військовий аналітик під псевдонімом Tatarigami заявляє, що окупаційні війська РФ намагаються контролювати шляхи постачання до Покровська. Над ключовою дорогою літають ворожі ударні безпілотники:

"Це серйозна загроза для процесу постачання Покровська, що потенційно загрожує стійкості української оборони в цьому районі".

Війна в Україні: важливі новини

Сили оборони опинилися в оперативному оточенні на Донеччині – в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це повідомляє DeepState. Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов каже, що ситуація в "Курахівському мішку" близька до критичної.

Тим часом WSJ пише, що новообраний президент США Дональд Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Нещодавно Трамп заявив, що не підтримує членство України в Організації Північноатлантичного договору. Але при цьому він хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій з'явилася сильна, добре озброєна Україна.

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