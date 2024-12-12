Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ, розповів головнокомандувач ЗСУ.

На Покровському напрямку тривають запеклі бої з російськими окупаційними військами. Ворог переважає насамперед у живій силі.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти під час роботи на Покровському напрямку. За його словами, доводиться приймати "нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів".

"Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат", – наголосив головнокомандувач.

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Сирський зазначив, що в таких умовах головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити українські підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 11 грудня, станом на 22:00 на передовій відбулося 194 бойових зіткнення із противником. Найбільше (47) – на Курахівському напрямку.

Також ворог активно атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку – там противник здійснив 39 наступальних дій.

Російські окупаційні війська останнім часом накопичували сили і засоби для проведення штурмових дій на Оріхівському напрямку. Як повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, на тому напрямку росіяни застосовують тактику штурмів малими групами піхоти, які включають від п'яти до десяти осіб у супроводі двох-трьох одиниць бронетехніки.

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