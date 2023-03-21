Російські окупанти збільшили темп наступу на Донбасі. Вони намагаються досягти хоч якихось незначних успіхів перед повною втратою ініціативи на фронті.
Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що росіяни досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, водночас окупанти збільшили темпи операцій навколо Авдіївки. Зазначено, що 20 березня загарбники, ймовірно, отримали додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від міста-фортеці між Богданівкою та Хромовим.
При цьому експерти вважають, що збільшення темпів наступу в районі Авдіївки призвело до великих втрат і, можливо, є помилковою спробою відвернути українських бійців від інших напрямків на фронті. Водночас аналітики сумніваються, що росіяни зможуть витримати цей темп, вони накопичують сили в околицях Донецька
"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча поки це не здається ймовірним", - підсумував в Інституті вивчення війни.
Наступ Росії - що відомо
У Генштабі ЗСУ 16 березня повідомили, що росіяни продовжують штурмувати Бахмут і мають намір відновити наступ на Вугледар.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти не досягають своїх цілей, серед яких тактичне захоплення міста-фортеці Бахмут, яке досі утримують українські військові. При цьому "великий наступ" РФ в Україні, ймовірно, доходить до своєї кульмінації.