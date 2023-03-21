Експерти вважають, що активізація зусиль окупантів в районі Авдіївки - спроба відтягнути сили України.

Російські окупанти збільшили темп наступу на Донбасі. Вони намагаються досягти хоч якихось незначних успіхів перед повною втратою ініціативи на фронті.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що росіяни досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, водночас окупанти збільшили темпи операцій навколо Авдіївки. Зазначено, що 20 березня загарбники, ймовірно, отримали додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від міста-фортеці між Богданівкою та Хромовим.

При цьому експерти вважають, що збільшення темпів наступу в районі Авдіївки призвело до великих втрат і, можливо, є помилковою спробою відвернути українських бійців від інших напрямків на фронті. Водночас аналітики сумніваються, що росіяни зможуть витримати цей темп, вони накопичують сили в околицях Донецька

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"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча поки це не здається ймовірним", - підсумував в Інституті вивчення війни.

Наступ Росії - що відомо

У Генштабі ЗСУ 16 березня повідомили, що росіяни продовжують штурмувати Бахмут і мають намір відновити наступ на Вугледар.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти не досягають своїх цілей, серед яких тактичне захоплення міста-фортеці Бахмут, яке досі утримують українські військові. При цьому "великий наступ" РФ в Україні, ймовірно, доходить до своєї кульмінації.

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