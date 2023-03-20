Українські сили продовжують організовану оборону міст, але їхні маршрути постачання з заходу перебувають під усе більшою загрозою через російську операцію з оточення.

Британська розвідка порівняла ситуацію із захистом Силами оборони України міста Авдіївки із захистом Бахмута. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, впродовж останніх трьох тижнів російські сили добилися "повзучих успіхів" у районі контрольованого Україною міста Авдіївка, одразу на північ від міста Донецьк.

"Російська операція здебільшого проводиться першим армійським корпусом "Донецької народної республіки", місцевим персоналом, який добре знає місцевість. Авдіївка була на лінії фронту конфлікту на Донбасі з 2014 року. Місто тепер переважно зруйноване", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу імовірно розглядається як ключова оборонна територія, оскільки битва прогресує.

"Тактично, ситуація схожа на те, що відбувається у більшому місті Бахмут, далі на північ. Українські сили продовжують організовану оборону, але їхні маршрути постачання з заходу перебувають під усе більшою загрозою через російську операцію з оточення", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронті сьогодні - останні дані Генштабу

За даними Генштабу, війська РФ продовжують наступ. Основними напрямками їх атак є Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський.

За останню добу сили оборони України уразили чотири ворожих ЗРК та нанесли низку ударів по місцях зосередження особового складу противника.

Втрати РФ в Україні на сьогодні становлять 165 тисяч 610 особового складу.

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