Оскільки літо було спекотним, усе навколо дуже швидко вигорає, каже військовий.

Російські окупаційні війська активно намагаються випалювати позиції Сил оборони України у Донецькій області. Про це розповів офіцер 1-го окремого загону ЦСП "Омега" на позивний "Мурік".

В етері телеканалу "Ми – Україна" він наголосив, що оскільки літо було спекотним, усе навколо дуже швидко вигорає. За словами військового, це дуже дається взнаки.

"Якщо погода зміниться на дощову, не так будуть випалюватися [українські позиції] їхніми ракетами та системами. Оскільки тут глиниста поверхня, їм буде дуже важко пересуватися по місцевості", – пояснив офіцер.

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За його словами, внаслідок змін погодних умов у Сил оборони буде більше можливостей знищити якомога більше окупантів.

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Найближчими днями українцям мають представити план перемоги Володимира Зеленського. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, основні акценти плану вже зрозумілі, а голова держави додасть деталі.

Тим часом Оперативне-тактичне угруповання "Харків" повідомило, що окупанти можуть готуватися до поновлення наступальних дій на Харківщині. Вранці ворог здійснив спробу висування реактивної вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" з напрямку Шебекіно.

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