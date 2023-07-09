Супротивники зазнали провалів на низці напрямків, зазначили у Генштабі.

Упродовж минулої доби російські загарбники на Лиманському напрямку вели штурмові дії та намагалися витіснити українських воїнів з їхніх позицій біля села Веселе Донецької області, але не мали успіхів.

На Шахтарському напрямку супротивники марно намагалися рухатися вперед у районі Благодатного Донецької області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у неділю вранці, 9 липня.

За його даними, окупанти на Куп’янському напрямку намагалися наступати біля Стельмахівки, Берестового та Новоселівського Луганської області, але наші воїни стійко обороняються та відбили всі ворожі атаки.

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На Мар’їнському напрямку супротивник, застосовуючи артилерію, намагався йти в атаки біля Мар’їнки, але не досяг успіхів.

На Авдіївському напрямку супротивники марно намагалися рухатися вперед у районах населених пунктів Невельське, Первомайське, Степове та Новокалинове Донецької області.

"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень", - зазначається у зведенні.

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Вранці 8 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог зосередив головні зусилля на Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямку. За його даними, на сході нашої держави було понад 25 боїв.

Варто зазначити, що контрнаступ України триває. У Генштабі повідомляли, що наші воїни продовжують рухатися вперед на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Також керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк говорила, що вороги дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку.

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