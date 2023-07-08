На Дніпровському напрямку супротивники налякані, поділилася очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголошує, що російські окупанти дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. "Наразі на нашому напрямку зусилля ворога зосереджено саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені і налякані на Дніпровському напрямку: те, що стосується річки Дніпро і вздовж узбережжя лівого, - там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно", - зазначила Гуменюк.

Водночас загарбники все ж намагаються облаштовуватися там, де відійшла вода.

Відео дня

"Але це ускладнено, тому що дійсно і гуманітарна ситуація на цих територіях просто критична: там процвітають кишкові інфекції, дуже складна ситуація з водопостачанням і взагалі з логістикою", - зауважила речниця.

Гуменюк додала, що ті підрозділи ворога, які можуть там розгортатися та виставляти свої вогневі позиції, мають дуже низький морально-психологічний дух.

"Їм дуже складно залишатися на тих позиціях. Вони постійно намагаються повернутися на ті рубежі оборони, які вже обмилували під час високої води, і усвідомили, і змирилися з тим, що їм вже час використовувати наступний рубіж оборони", - сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти намагаються максимально обстрілювати правий берег та деокуповані населені пункти. Гуменюк також зауважила, що у населених пунктах, які ще потерпають від затоплення, загарбники намагаються встановлювати міномети на верхніх поверхах будівель, але такі точки "відпрацьовуються".

"За минулу добу знищено близько 30 окупантів, дві великокаліберні гармати, три човни… і дві одиниці автобронетехніки", - зазначила вона і додала, що також було знищено ворожий безпілотник "Орлан".

Повномасштабна війна в Україні триває - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 липня, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що російські загарбники зосереджують свої головні зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Українські захисники продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють по ворогу.

Вас також можуть зацікавити новини: