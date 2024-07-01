З початку доби Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Торецькому напрямку.

Російські окупанти продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони на напрямку Горлівка-Торецьк, повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу сказати, що минулого тижня ворог був аж занадто активний на цьому напрямку, якщо порівнювати з попереднім. Було 114 бойових зіткнення протягом тижня в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Торецьк. Минула доба була не менш активна – 7 ворожих зіткнень було. Ворог почав вперше застосовувати авіацію, активно завдає ударів КАБами райони Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Цієї доби ворог не зменшує темпи наступальних дій – 13 бойових зіткнень здійснив ворог. Ще чотири боєзіткнення на даний момент з ворогом тривають", – розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" також додав, що ціллю наступу РФ на Торецьк є спроба тиснути на Часів Яр з іншого боку. Також, Волошин розповів про ситуацію в самому Часовому Яру.

Відео дня

"Ворог не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли. Активно застосовує авіацію. Статистика за тиждень говорить, що за той тиждень ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок. Ворог здійснив 30 штурмів Часового Яру протягом минулого тижня. Авіація за тиждень скинула 7 КАБів, а загалом на напрямку РФ скинула 128 КАБів. В один із днів ворог скинув 24 КАБи за день", – додав Волошин.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.

Тим часом Business Insider відзначає, що союзники запровадили нові правила використовування зброї, яку постачають Україні. Це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: