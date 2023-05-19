Техов жорстоко вбив 22-річну колишню дружину і матір свого сина.

Розкрито особу чергового жорстокого злочинця, який брав участь у війні проти України. Це Вадим Техов, колишній поліцейський з Північної Осетії. Чоловік мав сидіти у в'язниці наступні 12 років за жорстоке вбивство, але він "навоювався", був помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним за участь у війні проти України і опинився на волі, пишуть Baza і "Ехо Кавказу".

Кілька років тому Техов убив свою колишню дружину – 22-річну Регіну – напавши на неї з ножем у неї на роботі. Тоді його оголосили в розшук, але він сам здався поліції. Саме вбивство потрапило на камери відеоспостереження, судовий процес активно висвітлювали медіа. Техова засудили до 16 років позбавлення волі. У пари є син – трирічного хлопчика в 2019 році взяли під опіку родичі вбитої.

Техов мав сидіти за гратами до 2035 року, але зміг вибратися з в'язниці. Він записався в ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України. На війні йому вдалося не тільки вижити, а й налагодити "бізнес". У листопаді 2022 року його спіймали за підозрою в розповсюдженні наркотиків, але незабаром – відпустили під відповідальність одного з його командирів.

Відео дня

Минулого місяця у Техова закінчився контракт. Він був помилуваний президентом Росії і повернувся додому в Північну Осетію, що підтвердив глава регіону Сергій Меняйло.

"Він був туди (на війну – УНИАН) направлений, шість місяців відслужив і відповідно до закону звільнений достроково. Тут далі вже не законодавча річ, а етична і моральна", – сказав Меняйло.

Російський чиновник уточнив, що рішення про помилування найманця знаходиться поза компетенцією глави регіону, й додав, що сам би на місці Техова "додому б не повертався".

Зараз вбивця живе у своєму рідному місті. Мати вбитої ним дівчини заявила, що звернеться до правоохоронців, щоб з'ясувати, як вбивця її дочки опинився на волі.

Вербування ув'язнених в ПВК Вагнера

Вербування на війну в Україні ув'язнених російських колоній у складі ПВК "Вагнера" розпочалося влітку 2022 року. Ним особисто займався ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Офіційно вербування припинилося тільки в лютому 2023 року. Спад активності "вагнерівців" підтверджувала і українська розвідка.

Відомо, що в обмін на шість місяців участі у війні ув'язненим (якщо вони виживуть) обіцяли помилування. Також обіцяли велику зарплату, яку, однак, багато хто згодом не отримував.

Достовірних даних про те, скільки ув'язнених було завербовано, немає. До кінця осені в'язні вже стали основною силою ПВК, на них же припадає значна частина втрат "Вагнера". В Росії виявляють все нові і нові масові поховання колишніх російських ув'язнених, ліквідованих в Україні. Нерідко їхні родичі не знають про їхню смерть та участь у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: