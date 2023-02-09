Про це він заявив у відповідь на питання журналістів, які згадали про скарги зеків з приводу припинення відбору в ПВК.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про закінчення вербування російських ув'язнених до лав своєї "організації" на тлі значних втрат серед найманців у боях з Україною.

Про це повідомила його прес-служба у відповідь на запит журналістів. ЗМІ згадали, що до них в редакцію звертається велика кількість ув'язнених зі скаргами щодо припинення набору.

"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених в ПВК "Вагнер" повністю припинений. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - прокоментував Пригожин.

Вербування ув'язнених до ПВК "Вагнер"

Засновник "ПВК Вагнер" та союзник російського президента Євген Пригожин активізував вербування засуджених на війну в Україні в липні 2022 року. За даними ЗМІ, він займається цією справою особисто, обіцяючи ув'язненим помилування, в обмін на шестимісячну службу в лавах ПВК.

Як йшлося у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), вже станом на листопад 2022 року значну частину "вагнерівців" в Україні становили саме зеки. Пізніше стало відомо про колосальні втрати ПВК в Україні. Як повідомляв радник голови ОП Михайло Подоляк, ЗСУ знищили 77% російських ув'язнених, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

Всього Пригожин відправив на фронт близько 40 тисяч "вагнерівців". Однак на тлі значних втрат у нього з'явилися проблеми з набором зеків. Розвідники кажуть, що вже в січні 2023 року масштаби вербування значно скоротилися порівняно з літом-осінню 2022 року.

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