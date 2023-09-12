Супротивник зазнав втрат у Донецькій області.

На Донеччині знищено ворожу базу безпілотників, розміщену в одному з тимчасово окупованих населених пунктів.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram (СтратКом ЗСУ) й показало відео. "Вранці 11.09.2023 Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На відео зазначається, що ліквідовано пункт базування екіпажів дронів Zala і "Ланцет".

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Війна в Україні - важливі новини, які варто знати

Ворог практично щоночі атакує Україну за допомогою ударних дронів. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, безпілотники росіяни запускають останнім часом з кількох напрямків, у тому числі з окупованих українських територій на півдні та сході. Ворог використовує БПЛА як іранського виробництва, так і власної збірки.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія може здійснювати певну модернізацію іранських ударних безпілотників типу Shahed, однак різниця між звичними дронами виробництва Ірану та "модернізованими" у РФ несуттєва. Наприклад, РФ може використовувати певні матеріали, щоб ускладнити радіолокаційне виявлення безпілотників.

Він також сказав, що наразі Росія вже не має такої кількості ракет як минулого року, однак працює над нарощуванням виробництва дронів.

Ігнат нагадав, що минулого року РФ розпочала масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру з вересня. З 11 вересня 2022 року по 9 березня 2023 року було знищено 750 російських крилатих ракет і приблизно таку саму кількість ударних дронів.

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