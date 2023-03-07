Ситуація у Луганській області напружена.

Станом на 7 березня ситуація у Луганській області повністю контрольована Збройними силами України.

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі окупаційні війська відійшли, щоб поповнити резерви для нових наступів.

"Кількість хвиль наступу і в напрямку Білогорівки, і напрямок Кремінна-Лиман, то сьогодні більш-менш поки що ситуація стабільна. Нема такої навали величезної. Я так розумію, що поки вони відтягнулися, щоб знову в черговий раз поповнити свої резерви і знову підуть у наступи", - розповів голова області.

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За словами Гайдая, ситуація у Луганській області напружена, оскільки окупаційні війська збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, на Луганщині останнім часом посилилися атаки ворога - окупанти постійно влаштовують штурми малими групами.

За словами експерта, ознаки провалу наступу інтервентів з Луганського плацдарму набувають осяжні контури.

Гайдай зазначив, що російські окупанти біля міста Кремінна Луганської області постійно намагаються змінити свою тактику.

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