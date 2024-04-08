Руйнувань зазнала міська рада, є загибла та постраждалі.

У понеділок, 8 квітня 2024 року, російські окупаційні війська скинули 4 керовані авіабомби (КАБ) на центр міста Білопілля на Сумщині. Про це повідомляють у Сумській ОВА.

Внаслідок авіаційного удару одна жінка загинула. Ще троє людей отримали поранення. Зазначається, що один із постраждалих перебуває у важкому стані. Їм надається медична допомога як місцевими, так і обласними лікарнями.

Відомо, що руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці атаки працюють всі необхідні служби.

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"Сьогодні у Білопіллі російські терористи вчинили черговий злочин проти мирних людей, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні, отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям", – розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Атаки РФ по Україні

Росіяни завдали удару по девʼятиповерхівці у Селидовому Донецької області. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, окупанти вдарили по місту Часів Яр. Там унаслідок артилерійського обстрілу занинула 77-річна жінка. Пошкоджено 6 приватних будинків.

Також росіяни посилили атаки по Харкову. Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі, Росія завдає хаотичних ударів керованими авіабомбами по другому за населенням місту України. Видання The Economist пише, що окупанти хочуть перетворити місто на сіру зону, непридатну для життя.

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