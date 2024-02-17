У Словʼянську окупанти обстріляли школу.

Російські окупаційні війська вдарили по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися Слов'янськ і Краматорськ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. Зазначається, що тільки у Краматорську зруйновано 2 будинки, ще понад 20 – пошкоджено.

"У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор – ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Слов'янську окупанти вдарили по школі. Мер міста Вадим Лях розповів, що біля 20:00 було влучання у ЗОШ 18.

"У її будівлі знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. Під завалами школи може знаходитися одна людина. Ведуться роботи з ліквідації пожежі та розбору завалів", – наголосив він.

У Донецькій ОВА поділилися фото з місць атаки:

Оновлено 22:49: На місці удару по Краматорську іде рятувальна операція. Рятувальники ДСНС розбирають завали будинків – за попередньою інформацією, там можуть перебувати три особи, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згодом він додав, що рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.

"Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами. Рятувальна операція триває", – написав Філашкін.

Обстріли українських міст

17 лютого російські окупанти скинули авіабомби на Купʼянськ Харківської області. Одна з бомб влучила у багатоквартирний будинок. Повідомлялося, що російський війська, за попередніми даними, скинули на Куп'янськ щонайменше п'ять авіабомб.

Станом на 22:30 було відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених внаслідок удару по Купʼянську. Постраждали трьоє жінок та двоє чоловіків.

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