Загиблому чоловіку було 32 роки.

Окупаційна армія РФ вдарила по Донеччині з артилерії. Під ворожим вогнем опинилася Курахівська громада області.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, в зоні ураження опинилося приватне підприємство. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще пʼятеро осіб отримали поранення.

"32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вибухами також пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують вживати заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Обстріли українських міст: інші новини

27 лютого російські загарбники вдарили по Сумщині. Коли на місце прибули поліцейські, ворог завдав ще одного удару.

Внаслідок підступної атаки росіян загинули двоє поліцейських. Ще кілька правоохоронців дістали поранення.

25 лютого росіяни атакували Дніпро ракетами та дронами. У місті було пошкоджено 10 приватних будинків та кілька авто. Госпіталізували двох чоловіків 41 і 49 років та двох жінок 20 та 60 років.

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