Супротивники пошкодили приміщення агрофірми.

Сьогодні, 27 лютого, о 12 годині росіяни обстріляли Хотінську громаду в Сумській області, у результаті обстрілу загинули двоє поліцейських та чотири - отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вже стали відомі імена загиблих правоохоронців.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що ворог з артилерії обстріляв населений пункт, по якому вже гатив цієї ж доби. "Також було пошкоджено приміщення агрофірми. Розбір завалів триває. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram поінформував, що слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. "І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях. Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів", - зазначив очільник МВС.

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Згодом у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України було повідомлено, що на Сумщині "внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє поліцейських, ще шестеро слідчих отримали поранення - вони у лікарні".

Так, несумісні з життям поранення отримала підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна, начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Також смертельних тілесних ушкоджень зазнав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції - начальник слідчого відділення.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого на Сумщині у прикордонній Новослобідській сільській громаді Конотопського району внаслідок влучання російського дрона в одному із сіл у приватний житловий будинок сьогодні вранці загинула родина із п’яти осіб.

Росіяни вели обстріл мирного населення громади спочатку дронами, а згодом з артилерії. Обстріл тривав майже дві години. Один із дронів із вибухівкою влучив у житловий будинок, у якому перебували п'ятеро цивільних осіб - членів однієї родини. Внаслідок влучання будинок було зруйновано вщент, і сталася пожежа.

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