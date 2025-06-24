В результаті ворожого удару троє українських військовослужбовців загинуло, а 14 отримали поранення.

На тимчасовому полігоні Збройних сил України, по якому відбувся ворожий удар, працює комісія і вивчає обставини трагедії.

Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі Радіо NV.

За його словами, ту локацію, де відбулася ця трагічна подія не можна назвати полігоном в класичному розумінні цього слова, бо там немає відповідної інфраструктури полігонної.

Відео дня

"Тобто військовослужбовці там не проживають і не перебувають постійно, вони приїжджають туди для виконання певних навчальних завдань", - додав він.

Саранцев зазначив, що внаслідок ворожого удару загинули троє українських військовослужбовців, а ще 14 отримали поранення.

"Всі обставини і причини цієї трагедії буде визначати комісія, яка вже працює, яка вирушила ще вчора", - наголосив він.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ відповідаючи на запитання чи ворог вистежив військових за допомогою аеророзвідки, зазначив, що на це має дати відповідь комісія.

"Є інформація про те, що там було задіяно ворожий безпілотний комплекс, але все це буде визначено після роботи комісії як від Командування Сухопутних військ, так і від комісії, яка працює там від правоохоронних органів", - наголосив Саранцев.

Він зазначив, що передбачені заходи по захисту військовослужбовців під час їх перебування на таких тимчасових полігонах, зокрема, обладнання на них хоча б найпростіших захисних укриттів.

"Дуже вважливим є питання і самодисципліни, тому що кожен має насамперед дбати про своє життя та здоров’я і дотримуватися тих правил, які встановлюються вищим керівництвом, тобто це і переміщення до укритів під час отримання сигналу тривоги чи інших сигналів про небезпеку, це і обов’язкове носіння індивідуальних засобів захисту і обов’язкове тримання при собі індивідуальної аптечки", - наголосив він.

За його словами, якщо матеріалами справи буде доведено про неправильні дії або бездіяльність осіб через що сталася ця трагедія і загинули люди, то "будуть зроблені відповідні висновки, в тому числі кадрові, дисциплінарні".

Удар по полігону ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 червня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, ймовірно на Херсонщині.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначав, що, за попередньою інформацією, російські окупанти завдали удару по тренувальному полігону ракетою "Іскандер-М".

За інформацією в ЗМІ, перед ударом над полігоном нібито літав ворожий розвідувальний БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: