В реанімації зараз перебувають двоє з 12 поранених, яких було госпіталізовано.

До 7 зросла кількість загиблих українців від удару росіян по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу, сьогодні вранці помер у лікарні.

"Армія РФ, вдаривши по "Новій пошті", забрала життя вже 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації", - зазначив Синєгубов.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. В результаті удару будівля термінала зруйнована, пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Термінал працював 24/7, тому в ньому перебували працівники "Нової пошти". Повідомлялось, що в наслідок влучання ракети загинули 6 людей, ще 17 осіб отримали поранення. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов заявив, що цей логістичний термінал уже вдруге був під ударом росіян - перший був минулого року. Іванов підкреслив, що це повністю цивільний термінал "Нової пошти", який не має жодного відношення до якихось військових дій чи операцій.

Поліція повідомила, що ідентифікувала всіх загиблих внаслідок удару російських окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість Росії за удар по терміналу "Нової пошти" у Харківській області та кожен прояв її терору.

Вас також можуть зацікавити новини: