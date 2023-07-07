Постраждав об'єкт інфраструктури міста.

Російські окупанти сьогодні, 7 липня, вдарили по Запоріжжю. Загарбники били по багатолюдному місту із зенітно-ракетних комплексів С-300, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 потрапили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті в середині дня. Сталося загоряння однієї з будівель", - йдеться у повідомленні голови Запорізької обласної Військової адміністрації Юрія Малашка.

За його словами, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. В результаті російської атаки жителі Запоріжжя не постраждали.

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"Зберігайте інформаційну тишу, щоб не коригувати рашистів. Ворог бореться з мирними людьми в тилу, поки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі. Тримаємося! Разом до перемоги!" - підсумував чиновник.

Атака на Запоріжжя в ніч на 20 червня 2023 - що відомо

У ніч на 20 червня окупанти вдарили по Запорізькій області балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300. Під удар росіян потрапили сільськогосподарським підприємствам і бази відпочинку.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок удару пошкоджено вантажівки та споруди поруч. При цьому травми отримали двоє цивільних - 85-річна мешканка Преображенки та 77-річна мешканка Новоданилівки.

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