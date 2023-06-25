Внаслідок дій окупантів двоє людей зазнали поранень.

Вночі російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Влучання зафіксовані на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, внаслідок удару пошкоджені вантажівки та споруди поруч. "Ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах", - додав голова ОВА.

Вже додалося 15 руйнувань житлових будівель та іншого майна місцевих жителів.

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"Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки", - повідомив Малашко.

Ситуація в Запоріжжі

Окупанти майже щодня завдають ударів по Запорізькій області. Так, в ніч на 20 червня росіяни окупанти вдарили по області балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300. Росіяни били по сільськогосподарських підприємствах та базі відпочинку.

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