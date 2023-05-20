Серед поранених внаслідок обстрілу є 11-річна дитина.

Рсійські окупанти обстріляли місто Торецьк, внаслідок чого було поранено 5 людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. "Росіяни накрили фактично все місто "Градами". Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня", - розкрив подробиці він.

За даними Кириленка, серед поранених внаслідок обстрілу є 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний.

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"Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно", - закликав очільник ОВА.

Ситуація в Лонецькій області

Окупанти майже щодня обстрілюють прифронтові населені пункти. Досить часто дістається і місту Торецьк. Так, 11 травня окупанти вдарили по місту, внаслідок чого поранення отримали 9 громадян України. Серед постраждалих була ціла родина - батьки та їх син.

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