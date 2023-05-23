Президент відвідав фронтову ділянку українських морпіхів та привітав їх зі святом.

Президент України Володимир Зеленський одразу після повернення з-за кордону прибув на фронт. Глава держави відвідав позиції українських морських піхотинців.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Наші захисники. Фронтова ділянка… Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", - зазначив він.

Президент уточнив, що прибув на фронт, щоб привітати воїнів із їхнім днем - Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Глава держави також вручив морським піхотинцям державні нагороди.

Зарубіжні візити Зеленського

Цього місяця президент здійснив візити до низки європейських країн. Основною метою цих поїздок було збільшення військової допомоги для України.

Крім того, Зеленський відвідав Хіросіму у Японії, де відбувався саміт G7, де провів численні перемовини із лідерами низки країн.

Результатом закордонних поїздок президента зокрема став початок навчання українських пілотів на винущувачах F-16 та значний прогрес у питанні надання цих бойових літаків Україні.

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