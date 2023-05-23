Зеленський поїхав на фронт / фото Телеграм-канал Зеленського

Президент України Володимир Зеленський одразу після повернення з-за кордону прибув на фронт. Глава держави відвідав позиції українських морських піхотинців.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Наші захисники. Фронтова ділянка… Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", - зазначив він.

Президент уточнив, що прибув на фронт, щоб привітати воїнів із їхнім днем - Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. 

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Глава держави також вручив морським піхотинцям державні нагороди.

Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського
Фото Зеленський прибув на фронт 23 травня 2023© фото Телеграм-канал Зеленського

Зарубіжні візити Зеленського

Цього місяця президент здійснив візити до низки європейських країн. Основною метою цих поїздок було збільшення військової допомоги для України.

Крім того, Зеленський відвідав Хіросіму у Японії, де відбувався саміт G7, де провів численні перемовини із лідерами низки країн.

Результатом закордонних поїздок президента зокрема став початок навчання українських пілотів на винущувачах F-16 та значний прогрес у питанні надання цих бойових літаків Україні.

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