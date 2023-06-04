Смертельна ДТП біля Мелітополя трапилася 3 червня, поділився мелітопольський міський голова.

У суботу, 3 червня, недалеко від тимчасового окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області ворожий бронетранспортер спровокував смертельну аварію.

БТР супротивника на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь - Запоріжжя врізався у цивільний мікроавтобус, один з пасажирів загинув на місці ДТП, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"2 червня у Мелітополі на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Бєлякова військовий КамАЗ протаранив цивільну автівку", - поділився чиновник.

Відео дня

Важливі новини Мелітополя - сьогодні це варто знати

Росіяни в Мелітополі "кошмарять" місцевих жителів - розпочали нову хвилю "націоналізації" житла, а також намагаються примусити людей взяти паспорти РФ. Варто зазначити, що тепер без російського паспорта місцеві жителі не можуть отримати медичну допомогу.

Мелітополь захоплений, але нескорений. У місті та біля нього не раз лунали вибухи, повідомлялося про успішну роботу партизан. Зокрема, 3 червня Іван Федоров написав, що біля Мелітополя підірвано залізничні колії, які використовував супротивник.

Вас також можуть зацікавити новини: