Командування розуміє задум ворога на відтягування наших сил.

Сили оборони проводять контрударні дії на Харківському напрямку, зокрема біля Вовчанська, де українську оборону вже посилено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Харківщина - тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз все більше стає наших результатів - ми знищуємо піхоту окупанта і техніку", - заявив глава держави.

Зеленський подякував воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції та роблять усе, аби стабілізувати ситуацію.

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"Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил. Звичайно, донецькі напрямки не залишаємо без необхідної підтримки і забезпечення, а саме - Краматорський напрямок, Покровський. Незмінна увага Купʼянському напрямку. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини - диверсійні групи, обстріли. Ми відповідаємо вогнем, як і належить", - наголосив він.

Президент підкреслив, що наше завдання абсолютно зрозуміле - зірвати російську спробу розширити війну.

"Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях зараз - від Чернігова до Вовчанська, від Харкова до Донеччини. Для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі. І в нашому небі", - сказав Зеленський.

Він також подякував військовим за збитий російський Су-25 на Донеччині. "Хлопці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Молодці, хлопці!" - підкреслив глава держави.

Крім того, він висловив вдячність усім представникам обласної влади у прифронтових регіонах, у прикордонні та місцевим громадам, працівникам Національної поліції України, які допомагають - забезпечують евакуацію людей та підтримку в умовах постійних російських ударів.

"Максимум потрібно зробити, щоб саме окупант втрачав, а не ми, не українці", - сказав Зеленський.

Бої на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 13 травня, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що на Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12.

Підрозділи українських військ завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

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