Окупанти завдали по Харківщині щонайменше пʼять ударів.

Вночі 30 травня російські окупаційні війська завдали ударів по Харківщині. У Харкові та за його межами було чути вибухи.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти завдали по Харківщині щонайменше пʼять ударів. Частину – по населених пунктах Харківського району.

Водночас очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що росіяни обстріляли територію громади.

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"Обстріл громади. 5 вибухів. Будьте обережні", – написав він.

Інформації щодо можливих руйнувань та про те, чи є внаслідок атаки постраждалі, наразі немає.

Оновлено: Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріли Харкова

25 травня російські окупаційні війська вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30. У приміщенні на момент атаки перебували люди.

29 травня стало відомо, що пошукові роботи на згарищі "Епіцентра" завершено. Загинуло 19 осіб – поліція ідентифікувала всіх жертв російської атаки.

Відомо, що особи частини загиблих довелося встановлювати за допомогою ДНК-експертизи. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки.

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Постраждали понад 50 осіб.

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