Під ворожим ударом опинилися приватні будинки.

Ввечері в суботу, 29 березня, російські війська завдали удару по Купʼянську Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, постраждали двоє людей.

"Внаслідок ворожих ударів спалахнув приватний будинок та господарча споруда на площі 70 м². Поранення отримали 54-річна жінка та 55-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, є потерпілі.

"Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", – резюмував Синєгубов.

Удари РФ по Україні

Ввечері 29 березня постраждала не лише Харківщина, а й безпосередньо Харків. Ворог атакував місто ударними дронами. Місцева влада повідомляє про 6 влучань.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей: 67-річний чоловік та 70-річна жінка. Також відомо про понад 20 постраждалих. Серед поранених є діти. Відомо, що 15-річна дівчинка перебуває в лікарні. Вона у важкому стані.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог завдав удару по будівлі військового госпіталю в Харкові. За попередніми даними, серед постраждалих є військові, які проходили лікування в закладі.

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