Зокрема, під ударом Шевченківській район міста.

Ввечері у суботу, 29 березня 2025 року, російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову дронами. У місті пролунали потужні вибухи.

Оновлено 22:09: У Хакові вже 15 постраждалих.

Оновлено 22:07: У Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 14. Десятеро людей шпиталізовані, зокрема двоє дітей. Пораненим надають медичну допомогу.

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Тим часом мер міста Ігор Терехов заявив, що на місці одного з ударів під завалами перебуває людина. Триває рятувальна операція.

Оновлено 21:58: За попередніми даними, серед об’єктів, що зазнали пошкоджень внаслідок атаки РФ, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля. Таку заяву зробив Ігор Терехов.

Оновлено 21:54: За попередньою інформацією влучання ворожих БПЛА сталися за шістьма адресами, інформує мер Харкова.

Оновлено 21:47: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов виправив повідомлення про кількість жертв атаки. У Харкові станом на цю мить відомо про одного загиблого.

Згодом він повідомив, що зросла кількість постраждалих.

"Кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий", – заявив він.

Оновлено 21:37: У Харкові знову чути вибухи. На місто заходять нові дрони, інформує мер.

Оновлено 21:32: За даними глави Харківської ОВА, у Харкові вже двоє загиблих внаслідок російської атаки:

"У Шевченківському районі – влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Дві людини загинули, один – поранений", – повідомив він.

Оновлено 21:30: У Харкові є загиблий внаслідок атаки РФ, заявив Ігор Терехов. За його словами, також є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі міста.

Оновлено 21:29: Є інформація про удари по району житлової забудови, заявив мер Харкова Ігор Терехов. Попередньо також є інформація про поранених.

Оновлено 21:19: Також удару було завдано по Холодногірському району міста. Інформація про постраждалих, на щастя, поки не надходила, заявив глава Харківської ОВА.

Станом на 21:07 вже було відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни завдали ударів по Шевченківському району міста. На місце влучання виїхали відповідні служби.

Тим часом у мережі публікують кадри, на яких чути проліт російських дронів та вибухи:

Атаки РФ по Україні

Ввечері 28 березня росіяни масовано атакували Дніпро. Загинули чотири людини, постраждалих – понад 20.

Ворожа атака спричинила масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

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