Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста.

Куп’янськ вночі ворог масово закидав КАБами: понад 30 авіабомб влучили по центральній частині міста. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула", - написав він у Telegram.

За інформацією Синєгубова, профільні служби станом на ранок продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою.

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Масована атака по Кропивницькому 20 березня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські війська здійснили масовану дронову атаку і на житлові квартали Кропивницького. Повідомлялось, що в місті пролунало біля 30 вибухів.

Згодом очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ворог застосував близько 21 дрона. Постраждав і приватний сектор, і багатоповерхівки.

Пізніше правоохоронці повідомили, що станом близько 8:00 ранку відомо про 10 постраждалих в Кропивницькому, серед них четверо дітей.

Згодом "Укрзалізниці" повідомили про пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки. Перевізник змінив маршрути низки поїздів.

Також у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на підступах до столиці було зафіксовано 17 ворожих БпЛА. 11 — знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.

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