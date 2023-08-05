Ліквідовано ворожі склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Українські військові нанесли чергові удари по позиціях росіян на фронті. Внаслідок чого за добу уражено ворожі пункти управління, артилерію на вогневих позиціях, склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на 18:00 Росія завдала одного ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснила 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас, українська авіація цієї доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

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Крім того, ракетні війська та артилерія впродовж доби вдарили по 2 пунктам управління, 5 районах скупчення російських військових та їхньої техніки, 4 артилерійським засобам на вогневих позиціях, 5 складам боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати Росії в Україні станом на 5 серпня 2023 - що відомо

За минулу добу, 4 серпня, українські захисники та захисниці знищили ще приблизно 620 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 249 110 своїх військових та понад 30 тисяч одиниць техніки й різноманітного озброєння.

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