Зокрема, уражено 9 артилерійських засобів та два райони зосередження особового складу.

Сили оборони продовжують успішно нищити техніку та озброєння окупантів. Так, за даними Генштабу, авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії також продемонстрували успішну роботу. Протягом доби уражено 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Окупанти у свою чергу продовжували тероризувати Україну.

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"Протягом доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши 2 ударні дрони "Shahed-136/131", усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати окупантів в Україні

Окупанти з початку повномасштабної війни втратили в Україні 248,5 тисяч осіб.

Зокрема, лише протягом минулої доби українські військові зібрали гарний урожай з понад 600 російських загарбників та майже 90 одиниць ворожої техніки та озброєння.

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