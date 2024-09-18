Зараз армія Путіна друга за чисельністю у світі після китайської.

Російська армія зараз більша та сильніша, ніж була до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Росія стає більшою, і вони стають кращими, ніж були раніше. … Вони фактично більші, ніж вони були, коли [вторгнення] почалося", — сказав командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хекер, якого цитує "Голос Америки".

Він додав, що ці покращення відбувають попри величезні втрати ворога в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін підрахував, що з 2022 року було вбито або поранено понад 350 тисяч окупантів.

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"Рівень втрат, які вони зазнають, приголомшливий", — сказав прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

При цьому правитель РФ Володимир Путін наказав збільшити російську армію на 180 000 військовослужбовців із загальною чисельністю 1,5 мільйона солдатів. Що зробило його армію другою за чисельністю у світі після китайської.

"Росія буде чимось, з чим нам доведеться мати справу протягом тривалого часу, незалежно від того, чим ця справа закінчиться", - додав Хекер.

Старший науковий співробітник Інституту Кеннана Вільям Померанц вважає, що цей крок свідчить про те, що Кремль програє війну - його військо немає достатньо ресурсів.

За словами генерала, ЗСУ також збили вже понад 100 російських літаків, що набагато менше, ніж втратила українська армія. При цьому Сили оборони звернулись до недорогих рішень, щоб отримати хоч якісь переваги у небі.

Війна в Україні - останні новини

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наша країна ознайомить союзників з планом перемоги у війні наступного тижня - він готовий вже на 90%.

Як писав Bloomberg, що деякі союзники України вже почали обговорювати, як може завершитися війна.

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