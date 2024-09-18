Упродовж минулої доби уражено, зокрема, 25 артилерійських систем і 6 танків супротивника.

Триває війна в Україні, і Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 тис. 130 російських загарбників.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 18 вересня 2024 року орієнтовно склали 637 тисяч 010 осіб.

Ліквідовано також:

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танків – 8691 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 17080 (+3);

артилерійських систем – 18154 (+25);

реактивних систем залпового вогню – 1188;

засобів ППО – 947;

літаків – 369;

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25);

крилатих ракет – 2592;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45).

Ще окупанти за добу втратили 18 одиниць спеціальної техніка.

Новини України про війну - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна ознайомить союзників з планом перемоги у війні наступного тижня. За словами президента, план перемоги України вже виписаний на 90%.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Зеленського щодо закінчення війни. За її словами, у США вважають, що цей план передбачає стратегію, яка може працювати.

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