Триває війна в Україні, і Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 тис. 130 російських загарбників.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року до 18 вересня 2024 року орієнтовно склали 637 тисяч 010 осіб.
Ліквідовано також:
- танків – 8691 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин – 17080 (+3);
- артилерійських систем – 18154 (+25);
- реактивних систем залпового вогню – 1188;
- засобів ППО – 947;
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15354 (+25);
- крилатих ракет – 2592;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24784 (+45).
Ще окупанти за добу втратили 18 одиниць спеціальної техніка.
Новини України про війну - що варто знати
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна ознайомить союзників з планом перемоги у війні наступного тижня. За словами президента, план перемоги України вже виписаний на 90%.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Зеленського щодо закінчення війни. За її словами, у США вважають, що цей план передбачає стратегію, яка може працювати.