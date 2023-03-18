РФ продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі.

Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. В той же час наші захисники відбили атаки окупантів в районах Кліщіївки та Іванівського. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Невельське, Авдіївка, Мар'їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів. Загальна кількість обстріляних населених пунктів, які зазнали ворожих обстрілів складає майже 40.

Війна в Україні – останні новини

Росія протягом багатьох тижнів зосереджено веде наступ на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському напрямках.

Імовірно, на Вугледарському напрямку окупанти у зв’язку з великими втратами наступ відновити не в змозі. Крім того, аналітики констатують, що наступ "вагнерівців" у Бахмуті наближається до кульмінації.

Щодня Росія втрачає в Україні до 1500 військових під час безглуздих штурмів.

У ніч на 18 березня окупанти завдали нового масованого удару іранськими дронами.

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