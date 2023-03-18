Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

Захисники України відбили понад 100 ворожих атак Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Тим часом авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

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Окупанти продовжили наступати на Бахмут, але були відбиті біля Кліщіївки й Іванівського. Також РФ дали "по зубах" під час штурмів на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Напередодні сили ССО показали кадри боїв за Бахмут – знищено цілу роту загарбників та БПЛА "Орлан-10".

Західні чиновники зауважували, що в самих лише боях на Бахмутському напрямку РФ втратила щонайменше 30 тисяч солдатів. Водночас аналітик Іван Киричевський вважає, що кількості "відкобзонених" окупантів вистачило б на "іще один похід на Київ".

Імовірно, через великі втрати наступ "вагнерівців" у Бахмуті "наближається до кульмінації", стверджували напередодні в Інституті вивчення війни.

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