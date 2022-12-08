Частину ворожих ракет збили сили ППО.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Харківського району є поранені серед цивільних, частину ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони.

"Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні. На жаль, є постраждалий чоловік", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він додав, що на місці працюють всі профільні служби.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що частину російських ракет збили сили ППО.

Також стало відомо про ще трьох поранених громадян: чоловіка та двох жінок. За його словами, бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці.

Обстріли росіянами Харківської області: що відомо

Наприкінці літа Збройні Сили України пішли в контрнаступ. В результаті їх дій вдалося звільнити майже всю територію Харківської області.

17 листопада окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури. Тоді внаслідок обстрілу постраждали три людини.

7 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську на Харківщині, внаслідок удару зафіксовані руйнування.

Також росіяни завдали удару по населеному пункту Печеніги на Харківщині.