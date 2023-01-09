Олександр Сирський зазначив, що російські окупанти несуть величезні втрати.

Російська влада кинула на захоплення Соледара найбільш професійних представників ПВК "Вагнер". Росіяни знову зазнали важких втрат при спробі штурмувати місто.

"Ворог знову зробив відчайдушну спробу штурму міста Соледар за різними напрямками і кинув у бій найбільш професійні загони "вагнерівців", - заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

При цьому він вказав, що "вагнерівці" зазнали втрат та відступили, попри заяви російських пропагандистів.

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"Завдяки мужності наших захисників, вмілому т грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і в черговий раз відступив, незважаючи на пропагандистські заяви про нібито захопленого Соледара", - підсумував генерал-полковник.

Ситуація в Соледарі - що відомо

7 січня представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив про важкі бої у Соледарі. При цьому він запевнив, що росіяни не контролюють місто та несуть величезні втрати.

При цьому радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар-Слов'янськ.

9 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники вісім днів ведуть безперервний бій з окупантами в місті. При цьому він підтвердив, що загарбники несуть великі втрати.

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