У Нацполіції повідомили, що зв'язок з волонтерами зник вранці 6 січня.

Нацполіція розшукує двох британських волонтерів, які зникли 6 січня поблизу Соледара Донецької області.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, 7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великобританії віком 28 та 48 років.

"Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився", - зазначається у повідомленні.

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Поліція Донеччини здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ("зниклі безвісти") Кримінального кодексу.

"Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції", - звернулися в Нацполіції.

Ситуація в Соледарі

7 січня представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі постійно тривають важкі бої.

При цьому радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що окупанти намагаються відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар-Слов'янськ.

9 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники в Соледарі вісім днів ведуть безперервні бої з окупантами.

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