Розстріл беззбройних чоловіків стався 16 березня під Києвом.

Російські солдати застрелили двох беззбройних мирних громадян, коли відступали після зіткнень на околиці Києва в березні цього року.

Про це повідомляє CNN. У телекомпанії відзначили, що вбивство, що сталося 16 березня, не було боєм між солдатами і навіть солдатами з озброєними цивільними особами.

Зазначається, що американська телерадіокомпанія отримала відеозапис холоднокровного вбивства двох українців, яке потрапило на камери спостереження. Зараз цей злочин розслідує українська прокуратура як військовий злочин.

Обидва чоловіки загинули в результаті жорстокої стрілянини, що суперечить так званим правилам ведення війни, що забороняє нападати на мирних жителів.

CNN впізнала загиблих. Один з них був власником розграбованого автосалону, прізвище якого не розголошується. Іншим був Леонід Олексійович Пляц, 68-річний чоловік, який працював там охоронцем.

Це було боягузливе і холоднокровне вбивство двох беззбройних чоловіків.

На відеозаписі зображені п'ятеро російських солдатів, які намагаються проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках і розбиваючи скло.

Коли власник наближається з піднятими руками, вони зупиняють його і, очевидно, обшукують у пошуках зброї. Потім приходить Пляц, і його теж обшукують. Здається, йде якась розмова, перш ніж солдати відвертаються, і двоє цивільних починають повертатися до вартового посту.

Потім принаймні двоє солдатів підходять до чоловіків ззаду і відкривають вогонь. Обидва цивільних падають на землю.

Поки солдати обшукували підприємство, Пляц був ще живий. На відео видно, як він ледве встає на ноги, зав'язує щось схоже на джгут навколо стегна і йде назад до свого посту охорони. Він зміг дістатися до телефону і викликати допомогу, але прибулі добровольці не змогли його врятувати, він стік кров'ю.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня стало відомо, що в Чернігівській області на очах 10-річного хлопчика окупанти вбили його батьків. Вони бронетранспортером розчавили легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я з дитиною.

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