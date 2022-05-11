Він впритул розстріляв цивільного 62-річного чоловіка, який помер на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

До суду пердано обвинувальний акт щодо російського військового - командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного мешканця на Сумщині.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Проти нього висунуто звинувачення у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Слідство встановило, що обвинувачений, колону якого розбили військові ЗСУ, 28 лютого 2022 року, втікаючи разом із 4 співслужбовцями, обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами окупанти заїхали в смт Чупахівка Сумської області. Дорогою вони побачили беззбройного мешканця села, який йшов з велосипедом вздовж узбіччя і розмовляв по телефону. Один із військових наказав обвинуваченому вбити цивільного, щоб він не повідомив про них. Обвинувачений здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення у Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби. У СБУ повідомили, що на відео – 21-річний командир відділення Вадим.

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