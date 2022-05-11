В адмінцентрі Луганської області - місті Сєвєродонецьк - внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 70% будинків.
Про це повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
"Останніми днями кількість обстрілів значно збільшилася. У нас страждають і нові квартали, вчора горів десятиповерховий будинок. Близько 70% будинків пошкоджені, серед них 30% вже непридатні для проживання", - сказав Стрюк.
Нагадаємо, 6 травня Стрюк повідомив, що в Сєвєродонецьку пошкоджено 80% інфраструктурних об'єктів.