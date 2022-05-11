Окупанти на бронетранспортері переїхали автомобіль, в якому знаходилася сім'я.

У Чернігівській області російські окупанти бронетранспортером розчавили легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я з 10-річним хлопчиком.

Як повідомляє ТСН, з понівеченої машини окупанти дістали дитину і на її очах добили її рідних.

10-річний Андрій Близнюк разом з батьками та дядьком 1 березня втекли з села Софіївка на Чернігівщині. Вони тільки виїхали і натрапили на колону російської військової техніки, їх машина нікому не заважала, проте один з бронетранспортерів навмисно виїхав з колони і почав давити легковик. Залізні гусениці пройшли по правій стороні машини. "Тато найперший загинув. Мама ціла була, не ушкоджена", - розповів хлопчик.

Андрію сидінням затиснуло ноги, з розчавленої машини він витягнув руку. Російські солдати дитину дістали через дах, кинули на узбіччя і на його очах добили рідних. Цілили в бензобак, після чого авто загорілося.

З травмованою ногою Андрій лежав на узбіччі і рахував кількість російської техніки. "Нарахував десь 120, спочатку танки, БТР, "Градів" багато", - поділився хлопчик.

Весь цей час машина палала на очах у дитини. Андрій знав, що мама ще була жива. Під уламками автомобільних деталей досі можна побачити фрагменти людських кісток. Хлопчика пізніше побачили люди з села і подзвонили його бабусі і дідусеві. "Саша його на руках виніс, а він "баба не плач" і сам не плакав", - розповіли рідні.

Андрій досі майже не плаче, каже бабуся, навіть на кладовищі у нього немає сліз.

Оксані Близнюк було 46, її чоловіку Михайлу – 52, а двоюрідному брату Сергію, який сидів за кермом – 33. Його мама не може прийти в себе вже другий місяць. Сергій був у терробороні, за кілька годин до своєї смерті з села він вивіз маму, бабусю і дідуся Андрія. Відразу повернувся в село за Андрієм і його сім'єю, але проскочити вони вже не встигли.

У Андрія є старша сестра, Тетяні - 26, і тепер вона його опікун.

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