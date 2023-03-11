Ще два тижні тому в місті перебувало 47 дітей.

Станом на суботу, 11 березня 2023 року, в Авдіївці Донецької області залишається 18 дітей. Останніми днями люди почали активніше виїжджати з міста.

"Приблизно днів десять у нас евакуація кожного дня, і кожного дня їдуть від 3 до 6 дітей. Зараз у нас залишається 18 дітей у місті, ще два тижні тому було 47 дітей. Тому це дуже позитивна динаміка, як на мене, по евакуації", – заявив очільник Адвіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом січня та лютого охочих виїхати практично не було. За ці два місяці вивезли біля 50 людей. Водночас він наголосив, що останнім часом люди виїжджають активніше.

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"Евакуація пішла. Зрозуміло, що спрацювала не тільки постанова (про примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій – ред.), а ще і та ситуація, яка зараз навколо міста і в місті. Це ракетні удари, тому що цього майже не було до Нового року. Зараз ракети кожен день прилітають в місто. Люди це бачать", – зазначив він.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївка – одне з міст, яке фактично вщент знищили обстрілами російські окупаційні війська. Так, 8 березня внаслідок російського удару було зруйновано будівлю заводоуправління Авдіївського коксохіму. Під завалами опинилися люди.

Раніше речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський повідомив, що росіяни не полишають спроб вклинитися між Марʼїнкою та Авдіївкою. Ворог проводить десятки штурмів.

Незважаючи на постійні обстріли, з міста продовжують евакуювати людей. 7 березня стало відомо, що правоохоронці евакуювали з Авдіївки маленького хлопчика, опікуни якого не хотіли виїжджати. Їх позбавили права доглядати за дитиною.

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