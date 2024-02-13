Україна переходить на власне виробництво зброї, але цього поки що не вистачає, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський

Україна має в першу чергу розраховувати на себе стосовно виробництва зброї, а не лише на партнерів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten.

"Коли йде війна з таким розмахом, такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю. Адже всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців. Звичайно, що цієї зброї недостатньо, її просто не вистачає. І навіть та зброя, яка використовується, вона має фізичний термін використання. Будь-який ствол має знос. Він може випустити конкретну кількість снарядів, після чого його треба змінювати. Це війна не лише людей, а й економік", – сказав Головком.

Він також додав, що Україна розраховує на економіку західних партнерів: "Економіка колективного Заходу має нам також допомагати. Тому що ми воюємо і використовуємо найцінніше, що маємо – це наших людей, цвіт нашої нації. Немає ззовні допомоги – треба запускати власне виробництво. Це вже в процесі, треба збільшувати обсяги виробництва. Тому що ми, в першу чергу, маємо розраховувати на себе, а не лише на партнерів".

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Роль дронів у війні

За словами Сирського, на фронті почали використовувати наземні дрони. Це дає можливість зберегти життя українських військовослужбовців.

"Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів щодня збільшується. Це пов'язано з тим, що щодня використовується їх усе більше з обох сторін. Зараз у всіх ланках військового управління, кожен командир бачить всю картину поля бою. Якщо раніше він міг побачити обмежену частину з бліндажу, то зараз він бачить увесь пейзаж бойових дій. Дрони використовуються вздовж усієї лінії бойових дій. Ця війна значно підвищила значення технологічного прогресу у процесі збройної боротьби", – сказав головком.

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