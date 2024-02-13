Маск заявив, що "немає жодного шансу", що президент Росії Володимир Путін може програти війну в Україні.

Ілон Маск заявив сенаторам-республіканцям США, що "немає жодного шансу", що президент Росії Володимир Путін може програти війну в Україні. Як повідомляє Bloomberg, Маск зробив ці коментарі під час дискусії на платформі Х, у якій взяли участь противники законопроекту щодо допомоги Україні.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні", - заявив Маск.

Крім того, скандальний мільярдер вирішив виправдати Путіна, заявивши, що на російського президента тиснуть, щоб довести війну до кінця. "Якщо він відступить, його вб'ють", - сказав Маск.

Відео дня

Маск також відкинув звинувачення у тому що він є апологетом Путіна, назвавши його "абсурдним". Він сказав, що його компанії "напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший", нагадавши, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink, який був критично важливим для зв'язку країни після вторгнення Росії, а також те, що SpaceX забрала бізнес у Росії в галузі космічних запусків.

Маск також заявив, що його інтерес полягає в тому, щоб зупинити загибель людей по обидва боки війни, додавши, що він сумнівається в мудрості прагнення до усунення Путіна.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", зазначив Маск, додавши, що така людина, швидше за все, буде "ще більш жорсткою, ніж Путін".

Допомога від США Україні

у четвер, 8 лютого, Сенат США почав розгляд нового законопроекту про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він відрізняється від попереднього законопроекту, який не могли ухвалити понад три місяці, відсутністю в ньому витрат на укріплення американського кордону з Мексикою.

За оцінками CNN, фінальне голосування в Сенаті відбудеться "десь протягом тижня". Але на цьому справа ще не буде вирішеною. Після Сенату законопроект передадуть до нижньої палати Конгресу - Палати представників, яку контролють республіканці на чолі за радикальним трампістом Майком Джонсоном. За законом він взагалі не зобов'язаний виносити цей законопроект на голосування. А якщо винесе - немає гарантій, що документ схвалять, адже багато республіканців виступають категорично проти подальшої допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: