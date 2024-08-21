ЗСУ не можуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року.

Розвідувальне управління Пентагону вважає, що Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення великих наступів одна проти одної. У зв'язку з цим війна, найімовірніше, рухається в глухий кут.

Про це повідомляє Bloomberg. Як зазначається, ЗСУ не мають достатньо боєприпасів, тоді як окупаційна армія здатна випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день.

"Українські сили залишаються боєздатними, але не зможуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року", - йдеться в оцінці Пентагону.

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Водночас російська сторона вирішила реалізовувати стратегію виснаження противника. Хоча загарбники можуть зберегти буферну зоні, однак сил для більш глибокого просування, зокрема, до Харкова, у них немає.

У звіті пригадали успіхи Сил оборони у використанні американських ракет ATACMS. Так, українські військові влучили у кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема, у Севастополі та Криму.

Війна в Україні - останні новини

Bild писав, що ЗСУ починають битву за важливий населений пункт у Курській області - Кореневе. Втрата цього селища для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату Суджі.

Як повідомляють аналітики ISW, Росія передислокувала деякі свої підрозділи з-під Часового Яру Донецької області України в Курську область, щоб спробувати зупинити просування ЗСУ.

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