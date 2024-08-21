Сполучені Штати Америки бачили ознаки того, що Росія перекинула невелику кількість своїх військових сил до Курської області, щоб відповісти на український наступ.
Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер. "Я б сказав, що загалом Росія з усіх сил намагається відповісти. І ви продовжуєте бачити певні успіхи України. Але знову ж таки, я відсилаю вас до України, щоб поговорити про її операції, і до Росії, щоб поговорити про її власні сили", - сказав він журналістам.
Також речник відмовився відповідати на питання, чи просив Київ у Вашингтона системи озброєння та іншу допомогу. "Як я вже згадував, у вересні ми проводитимемо Українську оборонну контактну групу. Це завжди можливість зустрітися з нашими союзниками і партнерами і обговорити найнагальніші оборонні потреби України", - додав Райдер.
Бої в Курській області
Наступ України на територію Росії почався 6 серпня. Російські загарбники були не готові, українським бійцям вдалося взяти в полон велику кількість військових, а також значно просунутися в Курській області.
Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія наразі контролює понад 1250 квадратних кілометрів російської території. Проти українського наступу виступили всього дві країни - Північна Корея та Сирія.