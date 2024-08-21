Речник міністерства не став розповідати, чи отримували Штати запити щодо зброї для ЗСУ.

Сполучені Штати Америки бачили ознаки того, що Росія перекинула невелику кількість своїх військових сил до Курської області, щоб відповісти на український наступ.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер. "Я б сказав, що загалом Росія з усіх сил намагається відповісти. І ви продовжуєте бачити певні успіхи України. Але знову ж таки, я відсилаю вас до України, щоб поговорити про її операції, і до Росії, щоб поговорити про її власні сили", - сказав він журналістам.

Також речник відмовився відповідати на питання, чи просив Київ у Вашингтона системи озброєння та іншу допомогу. "Як я вже згадував, у вересні ми проводитимемо Українську оборонну контактну групу. Це завжди можливість зустрітися з нашими союзниками і партнерами і обговорити найнагальніші оборонні потреби України", - додав Райдер.

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Бої в Курській області

Наступ України на територію Росії почався 6 серпня. Російські загарбники були не готові, українським бійцям вдалося взяти в полон велику кількість військових, а також значно просунутися в Курській області.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія наразі контролює понад 1250 квадратних кілометрів російської території. Проти українського наступу виступили всього дві країни - Північна Корея та Сирія.

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