Україна покаже розгорнутий план перемоги у війні чинному президенту США Джо Байдену, а також двом основним кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Він зауважив, що сьогодні Україна почала працювати з партнерами над реалізацією тих домовленостей, яких було досягнуто цього тижня на засіданні "Рамштайну" в Німеччині і на зустрічах в Італії. За словами Зеленського, зокрема відбулися важливі переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та главою уряду Італії Джорджею Мелоні.
"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у президенти – Трампу та Гарріс", – сказав Зеленський.
За його словами, тиждень, що минає, дав Україні нові домовленості щодо снарядів, а також щодо фінансування виробництва зброї, дронів і ракет безпосередньо в Україні. Незмінний пріоритет залишається за ППО, каже президент.
"Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів", – сказав очільник держави.
Перспективи закінчення війни в Україні
Як писав УНІАН, раніше цього тижня Зеленський підтвердив, що Україна готує до наступного саміту миру детальний план закінчення війни. На цей саміт планується запросити і Росію.
Однак в Росії вже попередили, що не збираються навіть розглядати українські мирні пропозиції. За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, тільки "мрійники" можуть вірити, що Кремль погодиться на українську формулу миру.