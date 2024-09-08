Загальні риси цього плану цього тижня показали делегації Конгресу США.

Україна покаже розгорнутий план перемоги у війні чинному президенту США Джо Байдену, а також двом основним кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що сьогодні Україна почала працювати з партнерами над реалізацією тих домовленостей, яких було досягнуто цього тижня на засіданні "Рамштайну" в Німеччині і на зустрічах в Італії. За словами Зеленського, зокрема відбулися важливі переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та главою уряду Італії Джорджею Мелоні.

"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у президенти – Трампу та Гарріс", – сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, тиждень, що минає, дав Україні нові домовленості щодо снарядів, а також щодо фінансування виробництва зброї, дронів і ракет безпосередньо в Україні. Незмінний пріоритет залишається за ППО, каже президент.

"Росія може ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. Далекобійність – одне з таких ключових, стратегічних рішень. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам наближати ці безумовно необхідні кроки партнерів", – сказав очільник держави.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше цього тижня Зеленський підтвердив, що Україна готує до наступного саміту миру детальний план закінчення війни. На цей саміт планується запросити і Росію.

Однак в Росії вже попередили, що не збираються навіть розглядати українські мирні пропозиції. За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, тільки "мрійники" можуть вірити, що Кремль погодиться на українську формулу миру.

Вас також можуть зацікавити новини: